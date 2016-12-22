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Ассоциация европейского бизнеса осудила новые антироссийские санкции
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Ассоциация европейского бизнеса осудила новые антироссийские санкции
Война санкций, 18:42
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Ассоциация европейского бизнеса осудила новые антироссийские санкции

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступила против новых экономических санкций по отношению к России, говорится в официальном пресс-релизе организации.

АЕБ подтвердила свою позицию, «направленную против любых экономических санкций и любого ограничения свободной торговли и инвестиций». В АЕБ подчеркнули, что не поддерживают введение «дополнительных экономических санкций со стороны США». АЕБ призвала к тому, «чтобы власти США, ЕС и РФ нашли скорое политическое решение, которое предотвратит дальнейшее ухудшение взаимоотношений».

АЕБ подчеркнула, что новые санкции препятствуют «нормальному осуществлению деловой активности», а также могут «привести к серьезному сокращению производства и числа рабочих мест в соответствующих отраслях». Особую озабоченность организации вызывает то, что американские санкции «затронут интересы европейских компаний и стран ЕС в энергетике и других секторах, связанных с Россией».

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Ранее сообщалось, что в Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП) заявили об угрозе ущерба для западных компаний в случае принятия нового пакета экономических санкций в отношении России. В Минэкономики Германии также предупредили о негативных последствиях введения антироссийских санкций США.

25 июля законопроект о новых антироссийских санкциях, совмещенный с документом об ужесточении санкций в отношении КНДР и Ирана, а также с ограничениями на их пересмотр американским президентом Дональдом Трампом, был согласован палатой представителей США. В Совете Федерации призвали подготовить «болезненную реакцию» на них. Немецкие промышленники заявили об угрозе от новых санкций их деловым интересам. Сенат США 27 июля согласовал содержание законопроекта по новому пакету антироссийских санкций.

Теги: Россия , АЕБ , США , Санкции
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