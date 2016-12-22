На юго-востоке Санкт-Петербурга загорелся ангар с химическими реактивами

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар, предположительно складского назначения, говорится в сообщении главного управления МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 15:53. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия в 16:02. К ликвидации возгорания привлекли 42 человека и 14 единиц техники.

По информации ведомства, сведений о пострадавших пока нет.

В пресс-службе регионального МЧС РБК уточнили, что горит ангар с химическими реактивами на улице 2-й Луч, дом 13. «Произошел пожар в ангаре с химическими реактивами, горит по всей площади — 800 кв. м. На месте 14 единиц техники, для помощи на тушение вылетел вертолет. Пожару присвоен 2 номер сложности. На место выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая будет осуществлять контрольные замеры воздуха», — сказали в ведомстве. Собеседник РБК отметил, что опасность взрывов есть, но пострадавших при пожаре нет.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, на месте пожара слышны взрывы и видно яркое пламя. Густой черный дым заметен в разных районах города. В МЧС изданию сообщили, что пожаром охвачены 200 кв. м здания.