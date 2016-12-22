В Белом доме допустили усиление новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на законопроект по новым американским санкциям против России, Ирана и КНДР для того, чтобы согласовать его более жесткий вариант. Об этом в интервью CNN заявил директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

«Он может подписать санкции в точно в том виде, в каком они есть, или он может наложить вето на санкции и обсудить даже более жесткую сделку против России», — сказал он.

Ранее, 25 июля, палата представителей одобрила законопроект, ужесточающий ограничительные меры против России, Ирана и КНДР.

Документом предусматривается введение новых ограничений на поставку американских технологий в проекты российского нефтегазового сектора. Помимо этого, власти США могут получить разрешение вводить меры в отношении железнодорожных, металлургических и горнодобывающих российских компаний, а также ужесточить условия кредитования российских нефтегазовых проектов и банков.

Если Дональд Трамп подпишет документ, то проекты, в которых российские нефтегазовые компании владеют «контролирующей долей» (33% или больше), столкнутся с трудностями.

Как сообщил Reuters, 27 июля президент комитета сената по иностранным делам Боб Кокер заявил, что сенаторы достигли соглашения по законопроекту о новых ограничениях против России, Ирана и КНДР.