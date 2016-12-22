Полиция назвала самые криминальные районы Подмосковья

Самыми криминогенными муниципалитетами Подмосковья стали Балашиха, Люберцы, Красногорск и Ленинский район, заявил ​начальник 1-го отдела оперативно-разыскной части УР №4 ГУ МВД по Московской области подполковник Борис Лаховский. Об этом сообщает региональное агентство РИАМО, где прошла пресс-конференция об итогах работы уголовного розыска за первое полугодие 2017 года.

Как рассказал Лаховский, лидерами по количеству регистрации преступлений являются, «в первую очередь, из-за высокой плотности населения Балашиха, Люберцы, Красногорск и Ленинский район». Он добавил, что, несмотря на большое количество преступлений, отмечается также и их высокая раскрываемость.

Лаховский заявил, что правоохранительные органы раскрыли в Подмосковье 258 преступлений. Из них этническими организованными преступными группировками (ОПГ) совершено 76 преступлений. Особо отмечено, что за шесть месяцев «привлечены к уголовной ответственности три «вора в законе», задержанных на криминальных сходках этнических ОПГ.

Ранее Генпрокуратура заявила о предотвращении 12 терактов за полгода в России. Количество связанных с терроризмом преступлений, по словам первого заместителя генерального прокурора России Александра Буксмана, выросло на 60%, в то время как количество преступлений террористической направленности упало на 12%.