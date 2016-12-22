В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета

В аэропорту Стамбула имени Ататюрка столкнулись два самолета, сообщает турецкая газета Posta.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе, уточняет издание. По информации газеты, пассажирский самолет казахстанской авиакомпании Scat Airlines, который выполнял рейс в город Актау в Казахстане, задел хвост самолета Boeing 777 компании Turkish Airlines.

После случившегося все 286 пассажиров, которые находились в лайнере Turkish Airlines, были эвакуированы, отмечает Posta.

В пресс-службе Turkish Airlines агентству «Интерфакс-Казахстан» уточнили, что столкновение лайнеров произошло накануне, 26 июля, во время ожидания очереди на вылет. В результате происшествия самолет авиакомпании получил «незначительное повреждение». «В связи с этим авиакомпания отправила в Стамбул резервное воздушное судно для отправки пассажиров», — добавили в авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что из-за столкновения были задержаны несколько рейсов. Сейчас ситуация нормализовалась, пассажиров отправили в пункт назначения другим рейсом.