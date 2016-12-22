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Главреда «Говорит Москва» Доренко вызвали в Роскомнадзор
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Главреда «Говорит Москва» Доренко вызвали в Роскомнадзор
Общество, 16:00
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Главреда «Говорит Москва» Доренко вызвали в Роскомнадзор

Роскомнадзор вызвал главного редактора и ведущего радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко ​3 августа в 14:30 для составления протокола, сообщил он РБК.

«Это глупость и легкость Роскомнадзора в обращении с чужим временем. Какая-то Нюша Фарточкина собирается меня потренировать. Я даже не знаю причин [вызова в ведомство]», — сказал ведущий.

Доренко добавил, что не собирается приходить в Роскомнадзор для составления протокола. «Я, разумеется, не пойду. Пошлю юриста с доверенностью. А, если нужен я, пусть пришлют приставов или полицию», — сказал он.

По словам главного редактора радиостанции «Говорит Москва», вызов в ведомство не связан с эфиром Доренко о свингерах в 2015 году. «Это очень давняя история. Роскомнадзор два года печалился тем, что свингеры нехороши. Я думаю, что не связано [с сегодняшним вызовом]», — сказал Доренко.

В Роскомнадзоре РБК сообщили, что ведомство проводило «плановое систематическое наблюдение в отношении ООО «РУ ФМ» («Говорит Москва»)» и выявило нарушения.

«В ходе мероприятия было выявлено нарушение порядка объявления выходных данных радиоканала — в эфире объявляется старый номер свидетельства о регистрации СМИ №77-57212 от 11 марта 2014 года, а должно — 77-64962 от 4 марта 2016 года», — сообщил собеседник РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что за нарушение порядка объявления выходных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 13.22 КоАП РФ (нарушение объявления порядка выходных данных) «как юридического, так и должностного лица».

Роскомнадзор «просто хочет хайпануть», сказал в разговоре с РБК Доренко. «Послать срочную телеграмму, вызвать на ковер, долго мотать мордой об стену и потом сказать: «Мы только что поставили тебе ногу на шею. Признал наше могущество?» — вот в чем торжество Роскомнадзора. Нет, чтобы сказать: «Ребята, вы там поправьте». Нет! А где же дедовщина, скотство, унижения, без этого нельзя», — сказал Доренко. Он также добавил, что не имеет понятия, действительно ли в выходных данных «Говорит Москва» имеются нарушения.

В июле 2015 года радиостанция «Говорит Москва» получила предупреждение от Роскомнадзора. Поводом послужил вышедший в эфир 25 мая 2015 года выпуск программы «Андерграунд», посвященный свингерам (семейным парам, практикующим обмен партнерами).

В документе говорилось, что продукция, содержащая информацию, «в том числе отрицающую семейные ценности, не подлежит распространению посредством теле- и радиовещания с 4:00 до 23:00 по местному времени». По мнению ведомства, радиостанция «Говорит Москва» нарушила закон, выпустив такую передачу в эфир в 14:30 мск.

Доренко тогда обратил внимание на несоответствие в претензиях ведомства. Он пояснил, что в документе указано, что программа классифицирована как информационная продукция для детей, достигших 12 лет. При этом эфир радиостанции промаркирован знаком 16+. Кроме того, он сообщил, что в полученном документе не было обозначено, какая именно часть выпуска «Андеграунда» стала нарушением закона.

По мнению главреда «Говорит Москва», полученное предупреждение было необоснованно. Доренко намеревался обжаловать его в суде.

Теги: Роскомнадзор , Сергей Доренко , «Говорит Москва»
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