Росалкоголь изъял во Владикавказе нелегальную партию пивных напитков

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкоголь) объявила об аресте и изъятии во Владикавказе 20 тыс. литров нелегальных пивных напитков.

«В ходе проведения мероприятия было установлено, что рядом организаций-участников алкогольного рынка была предпринята попытка реализации пивных напитков с использованием подложных товарно-сопроводительных документов», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время специалистами Росалкоголя ведется административное расследование случившегося.

В начале июня 2017 года Росалкоголь совместно с силовыми структурами ликвидировал во Владикавказе подпольное производство спирта.