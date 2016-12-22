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В Российско-Германской торговой палате предрекли ущерб от санкций США
Война санкций, 16:19
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В Российско-Германской торговой палате предрекли ущерб от санкций США

Рассматриваемый в США законопроект по новым антироссийским санкциям нанесет ущерб немецкому бизнесу, считают в Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП). Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе ВТП.

Как говорится в сообщении, новые санкции нанесут ущерб немецкому бизнесу в России и создают «новое поле для конфликтов». Немецкое бизнес-сообщество, подчеркивается в пресс-релизе, «не признает санкции в качестве инструмента для реализации политической воли». Особо отмечается, что европейская политика должна исключить возможность, при которой «воздействие санкций США могло бы ограничивать европейские и немецкие компании на российском рынке».

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В пресс-релизе говорится о том, что американские санкции подрывают «трансфер ноу-хау и технологий, вселяют неуверенность в предпринимателей, усиливают протекционизм». Президент ВТП, глава энергетического концерна OMV​ (проект Nord Stream-2) Райнер Зееле заявил о непонимании того, почему США «в одностороннем порядке пытаются создать базу для новых санкций». Он утверждает, что новые санкции ставят под угрозу не только энергетическую безопасность в Европе, но и будущее немецкого бизнеса в России. По его мнению, «вопросы энергетической безопасности и энергоснабжения Европы лежат исключительно в зоне ответственности Европейского союза».

Законопроект о новых антироссийских санкциях «не учитывает интересы Германии и Европейского союза», считает председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Ранее сообщалось, что в Минэкономики Германии увидели угрозу немецкому бизнесу от обсуждаемых в Вашингтоне антироссийских санкций.

Новый вариант законопроекта об ужесточении антироссийских санкций был внесен в конгресс США 12 июля, после того как первая редакция документа, внесенного в июне, «застряла» на обсуждениях в палате представителей. Палаты конгресса США согласовали проект антироссийских санкций 22 июля, попутно прописав в документе ограничение для президента США Дональда Трампа при принятии решения об их смягчении. В Кремле сочли это «крайне негативным».

25 июля законопроект был согласован палатой представителей в рамках единого законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Совете Федерации призвали подготовить «болезненную реакцию» на введение новых санкций. Немецкие бизнесмены и промышленники заявили об угрозе своим деловым интересам в случае введения дополнительных ограничений. Сенат США 27 июля договорился о содержании законопроекта по новому пакету антироссийских санкций.

Теги: США , Германия , антироссийские санкции
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