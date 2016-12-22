Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,86 59,36 EUR Нал. 70,05 69,45 USD Бирж. 59,51 +0,11 EUR Бирж. 69,58 -0,13 USD ЦБ. 59,41 -0,50 EUR ЦБ. 69,64 -0,04 EUR/USD 1,17 -0,00 ММВБ 1939,78 +0,35% РТС 1026,89 +0,62% Brent 50,84 -0,10% DJIA 21711,01 +0,45% Nasdaq 6422,75 +0,16% FTSE 7435,95 -0,22%
Кирилл Серебренников начал съемки фильма «Лето» о молодом Викторе Цое
Лента новостей
Главреда «Говорит Москва» Доренко вызвали в Роскомнадзор 16:00, Общество Лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве 15:52, Общество Издатель MailOnline заплатит Мадонне за ущерб от вторжения в личную жизнь 15:50, Общество Глава сибирского центра Transparency обжаловал штраф за участие в митинге 15:48, Общество Расходы Москвы на «Мою улицу» достигли рекордных 42 млрд руб. 15:42, Общество Минздрав разрешит врачам выписывать лекарства в обход инструкций 15:33, Общество Кирилл Серебренников начал съемки фильма «Лето» о молодом Викторе Цое 15:21, Общество Правила ICO: как в США начинают регулировать цифровые ценности 15:08, Мнение В Кремле заявили об отсутствии интереса к вопросу гражданства Саакашвили 15:06, Политика Росалкоголь изъял во Владикавказе нелегальную партию пивных напитков 15:02, Общество Dr.Web обнаружил вирус в прошивке нескольких Android-устройств 15:01, Технологии и медиа Кудрин предупредил об уменьшении надежд на отмену санкций 14:55, Экономика Минтранс решил проверять пилотов на ВИЧ и наркотики 14:53, Бизнес В правительстве Мурманской области сообщили о проверках 14:42, Общество Генпрокуратура связала рост экстремизма с «нежелательными организациями» 14:40, Общество Экспортер алмазов потерял 10 млрд руб. из-за счета в рухнувшем банке 14:36, Бизнес «Зенит» приобрел третьего аргентинского футболиста за месяц 14:31, Спорт Хром и тысяча сил: самые редкие и дорогие автомобили футболистов 14:29, Авто  Кто заработает на курортном сборе и сколько будет стоить отдых 14:21, Общество  Вице-президент УЕФА ушел в отставку 14:10, Общество Порошенко сообщил об успешных испытаниях беспилотного БТР «Фантом-2» 14:08, Политика ВЦИОМ рассказал о возросшем доверии россиян к банкам и кредитам 14:02, Общество Путин назначил преемника Чуркина в ООН 13:53, Политика «Закурили трубку мира»: как живут в алмазной столице России 13:45, Фотогалерея  От бабочки к козе: сколько приносит частный зоопарк 13:43, Свое дело За полгода в России предотвратили 12 терактов 13:37, Политика Лидеры рейтинга российских знаменитостей Forbes. Фотогалерея 13:34, Фотогалерея  Леопард напал на пятилетнюю девочку в Саратове 13:27, Общество
Кирилл Серебренников начал съемки фильма «Лето» о молодом Викторе Цое
Общество, 15:21
0
Кирилл Серебренников начал съемки фильма «Лето» о молодом Викторе Цое

Режиссер Кирилл Серебренников начал съемки художественного фильма «Лето» о молодости петербургского рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В начале апреля Кирилл Серебренников в интервью ТАСС сообщил, что фильм будет основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Он отметил, что это будет не байопик о всей жизни музыканта.

«Наша история будет про лето 1983 года, отрезок времени еще до начала перестройки, когда только пишется первый альбом группы «Кино». Это будет летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл, история очень чистая, романтическая, пронзительная», — заявлял режиссер.

Созданием сценария к фильму занимались Михаил и Лилия Идовы, работавшие над сериалом «Оптимисты». Картину планируют выпустить в прокат в 2018 году.

В конце июля режиссер Алексей Учитель заявил о том, что займется съемками фильма «Цой» о зрелом этапе жизни музыканта. В фильме будет рассказана история последней любви Цоя. Киностудия «Рок», гендиректором которой является Учитель, представила идею картины на очной защите проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами кинопроизводства Фонда кино. Бюджет картины составит 150 млн руб. Киностудия планирует получить от Фонда кино 90 млн руб., из которых 60 млн руб. будут предоставлены на безвозвратной основе. Еще 30 млн руб. киностудия обязуется вернуть фонду.

Как заявлял сам Учитель, он давно задумал снять этот фильм. По его словам, потенциал киноленты о Викторе Цое не меньше, чем у картины о Владимире Высоцком. «Это история роуд-муви, главный герой — водитель, который сбил Виктора. Нашей студии принадлежит право на восемь песен, видео с изображением Виктора. Это даст ощущение, что он со зрителями», — отмечал режиссер. В 1987 году Учитель выпустил документальный фильм «Рок», в котором снимались Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Олег Гаркуша и Антон Адасинский.

Виктор Цой был основателем и лидером рок-группы «Кино». Он погиб в результате ДТП в августе 1990 года возле поселка Кестерциемс в Латвии.

Теги: Кирилл Серебренников , Виктор Цой , Фильм
Главное
Расходы Москвы на «Мою улицу» достигли рекордных 42 млрд руб. Общество
Материалы по теме
Набросок Виктора Цоя продали на аукционе за 250 тыс. руб. Бизнес
Суд оставил без движения иск правообладателя песен Цоя к «ВКонтакте» Бизнес
Правообладатель песен Цоя подал к «ВКонтакте» иск на 3 млн руб. Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку