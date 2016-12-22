Кирилл Серебренников начал съемки фильма «Лето» о молодом Викторе Цое

Режиссер Кирилл Серебренников начал съемки художественного фильма «Лето» о молодости петербургского рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В начале апреля Кирилл Серебренников в интервью ТАСС сообщил, что фильм будет основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Он отметил, что это будет не байопик о всей жизни музыканта.

«Наша история будет про лето 1983 года, отрезок времени еще до начала перестройки, когда только пишется первый альбом группы «Кино». Это будет летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл, история очень чистая, романтическая, пронзительная», — заявлял режиссер.

Созданием сценария к фильму занимались Михаил и Лилия Идовы, работавшие над сериалом «Оптимисты». Картину планируют выпустить в прокат в 2018 году.

В конце июля режиссер Алексей Учитель заявил о том, что займется съемками фильма «Цой» о зрелом этапе жизни музыканта. В фильме будет рассказана история последней любви Цоя. Киностудия «Рок», гендиректором которой является Учитель, представила идею картины на очной защите проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами кинопроизводства Фонда кино. Бюджет картины составит 150 млн руб. Киностудия планирует получить от Фонда кино 90 млн руб., из которых 60 млн руб. будут предоставлены на безвозвратной основе. Еще 30 млн руб. киностудия обязуется вернуть фонду.

Как заявлял сам Учитель, он давно задумал снять этот фильм. По его словам, потенциал киноленты о Викторе Цое не меньше, чем у картины о Владимире Высоцком. «Это история роуд-муви, главный герой — водитель, который сбил Виктора. Нашей студии принадлежит право на восемь песен, видео с изображением Виктора. Это даст ощущение, что он со зрителями», — отмечал режиссер. В 1987 году Учитель выпустил документальный фильм «Рок», в котором снимались Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Олег Гаркуша и Антон Адасинский.

Виктор Цой был основателем и лидером рок-группы «Кино». Он погиб в результате ДТП в августе 1990 года возле поселка Кестерциемс в Латвии.