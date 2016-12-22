В Кремле заявили об отсутствии интереса к вопросу гражданства Саакашвили

Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства не является «предметом интереса» для Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это не является предметом интереса для Кремля», — ответил Песков на вопрос журналистов о реакции Кремля на лишение бывшего губернатора Одессы украинского гражданства.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ситуацию вокруг лишения Саакашвили украинского гражданства «фантастической трагикомедией», а судьбу бывшего украинского президента — «удивительной».

Президент Украины Петр Порошенко 26 июля подписал указ о лишении Михаила Саакашвили гражданства страны. Поводом для этого стали «неверные данные» об отсутствии судимости, внесенные Саакашвили в анкету при получении гражданства, так как на момент получения украинского гражданства находился под следствием в Грузии. Бывший губернатор Одесской области заявил, что будет бороться за возвращение украинского гражданства, и назвал «ложью» сообщение о судимости, так как, по его мнению, Украина на тот момент не признавала законность судебного процесса против бывшего грузинского президента.

Гражданство Украины было предоставлено Саакашвили в 2015 году. С мая 2015 года по ноябрь 2016 года он занимал пост главы Одесской областной государственной администрации (ОГА). После ухода с поста в Одесской ОГА Саакашвили заявил о создании собственную партии «Рух новых сил», а также пообещал «забрать Украину у Порошенко». В апреле партия «Рух новых сил» объединилась с партией «Воля». В конце июля партия Саакашвили и партия «Справедливость» бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко создали штаб совместных действий.

​Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 года по 2013 год. За несколько дней до истечения полномочий он уехал из страны. В 2014 году Саакашвили объявлен Грузией в международный розыск как обвиняемый по нескольким уголовным делам, также он был заочно арестован. В Грузии ему инкриминируют растрату $5,9 млн, избиение депутата грузинского парламента в 2005 году, превышение полномочий при разгоне акции оппозиции в 2007 году, разгром и отъем у предпринимателя Бадри Патаркацишвили телеканала «Имеди». В 2015 году Саакашвили лишен грузинского гражданства.