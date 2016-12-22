В правительстве Мурманской области сообщили о проверках

В правительстве Мурманской области начались проверки. Об этом РБК сообщил начальник управления информационной политики и взаимодействия со СМИ аппарата областного правительства Дмитрий Ищенко.

«Правоохранительные органы работают в ряде подведомственных учреждений. Мероприятия связаны с проверкой коммерческих структур, которые выполняли работы по государственным контрактам с этими учреждениями. Со стороны органов исполнительной власти региона оказывается всестороннее содействие», — уточнил Ищенко.

Как сообщил агентству Flashnord источник в Федеральной службе безопасности (ФСБ), сотрудники ведомства провели обыски в правительстве Мурманской области по делу о государственных контрактах. Собеседник агентства не уточнил, о каких контрактах идет речь.

Накануне сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова. В здании краевой администрации также прошли обыски. По информации источника портала «Приморье 24», Вишняков был задержан «по подозрению в должностных преступлениях, связанных с обеспечением газом нового микрорайона «Радужный» под Уссурийском».

Как рассказал собеседник портала, «Вишняков поднял цену контракта по газоснабжению микрорайона более чем на 50 млн руб». В заметке сообщается, что мэр города Уссурийска Евгений Корж стал фигурантом уголовного дела «по этой же истории».

Газета «Коммерсантъ» сообщала, что вице-губернатор был задержан из-за того, что газификация микрорайона не была налажена, несмотря на то что начался отопительный сезон. В связи с этим жители «Радужного» были вынуждены покупать сжиженный газ и платить 10-14 тыс. руб. вместо 1200 руб.

Фрунзенский районный суд Владивостока 27 июля заключил Вишнякова под стражу на полтора месяца. В пресс-службе администрации Приморского края РБК сообщили, что Вишняков ушел в отпуск с 5 по 26 июля. Он должен был появиться на работе 27 июля, но так и не вышел. По данным пресс-службы, вице-губернатора вызвали в правоохранительные органы накануне обысков.