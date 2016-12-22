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Вице-президент УЕФА ушел в отставку
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Вице-президент УЕФА ушел в отставку
Общество, 14:10
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Вице-президент УЕФА ушел в отставку

Глава Королевской федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр ушел в отставку с поста вице-президента и члена исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление УЕФА.

«Анхель Мария Вильяр подал в отставку в качестве вице-президента УЕФА и члена исполнительного комитета УЕФА. Решение немедленно вступает в силу», — указывается в заявлении. В нем также говорится о том, что президент УЕФА Александер Чеферин принял отставку Вильяра и «поблагодарил его за многолетнее служение европейскому футболу».

Вильяр, его сын и два других руководителя УЕФА были задержаны 18 июля по подозрению в сговоре, хищениях и подделке документов. Вильяр опроверг все обвинения в свой адрес, однако суд отказал ему в освобождении под залог.

В мае 2015 года газета The Guardian сообщала, что власти Швейцарии вызвали на допрос по делу о взятках при выборе хозяев ЧМ по футболу в 2018 и 2022 годах десятерых действующих членов исполкома Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), включая Вильяра и президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, занимавшего тогда пост министра спорта России.

Тогда же в Цюрихе арестовали ряд высокопоставленных чиновников ФИФА по обвинению в коррупции. Также было проведено расследование в отношении экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера. Его также подозревали в коррупции и незаконной продаже прав на трансляции. После скандала в отставку подали заместитель Блаттера Жером Вальке, глава УЕФА Мишель Платини и генеральный секретарь ФИФА Маркус Каттнер.

В июне текущего года прокуратура Швейцарии заявила о возбуждении уголовных дел против Блаттера и Вальке, а также главы организационного комитета чемпионата мира по футболу в Германии в 2006 году Франца Беккенбауэра.

Теги: отставка , коррупция , УЕФА , ФИФА
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