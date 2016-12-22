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Росстандарт допустил отмену поверки жильцами счетчиков воды в 2018 году
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Росстандарт допустил отмену поверки жильцами счетчиков воды в 2018 году
Общество, 13:15
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Росстандарт допустил отмену поверки жильцами счетчиков воды в 2018 году

В 2018 году россияне могут перестать проверять показатели счетчиков воды. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

По его словам, в 2017 году в России будет проведен эксперимент с централизованной поверкой счетчиков воды управляющими компаниями. Если он будет признан успешным, то россиян перестанут снимать показатели счетчиков воды самостоятельно.

«Эксперимент можно будет сделать в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. Но не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме» — заявил Абрамов.

Он пообещал реализовать централизованные проверки по всей стране в том случае, если этот проект будет поддержан. Глава Росстандарта добавил, что поверка будет происходить без поверки счетчика.

По словам Абрамова, в настоящий момент Росстандарт занимается проработкой этого вопроса совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) и Министерство промышленности и торговли (Минпромторг).

«Это, во-первых, будет дешевле, во-вторых, если мы будем работать не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией, это будет быстрее», — подчеркнул глава Росстандарта. Он отметил, что централизованные поверки позволят исключить факты мошенничества в этой сфере.

Теги: счетчики на воду , Росстандарт
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