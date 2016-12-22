Прокуратура оспорила освобождение Полонского от наказания

Прокуратура оспорила приговор экс-главе девелоперской компании Mirax Group Сергею Полонскому, признанного виновным в хищении более 2,6 млрд руб. во время строительства жилого комплекса (ЖК) «Кутузовская миля» и затем освобожденного в зале суда из-за истечения срока давности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Пресненского суда Москвы.

«В суде зарегистрировано апелляционное представление прокуратуры на приговор от 12 июля в отношении Полонского и двух других осужденных», — заявили агентству в пресс-службе.

Пресненский суд Москвы приговорил Полонского к пяти годам колонии за хищение более 2,6 млрд руб. и тут же освободил его, поскольку истек срок давности по преступлению.

Бизнесмен обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Следствие пришло к выводу, что Полонский и его сообщники в 2009 году похитили более 2,6 млрд руб. у покупателей квартир в строящемся Mirax Group ЖК «Кутузовская миля» и вывели как минимум 1,5 млрд руб. на постройку других объектов, в частности, столичной башни «Федерация». «Граждане несли свои деньги, а в итоге вместо домов был вырыт только один котлован», — заявил прокурор во время судебного заседания. ​Полонский отрицал свою вину. Прокуратура просила назначить бизнесмену наказание в виде восьми лет лишения свободы.