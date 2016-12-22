В Екатеринбурге клиентке спа-салона сломали позвоночник во время массажа
Общество, 11:52
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В Екатеринбурге клиентке спа-салона сломали позвоночник во время массажа
Следственный комитет объявил о начале проверки сообщений о том, что в одном из спа-салонов Екатеринбурга массажистка слишком сильно перегнула спину клиентки, после чего той диагностировали перелом позвонка.
«В ходе проверки следователем СКР проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента», — говорится в сообщении ведомства.
В рамках проверки следствие изучит документы, на основании которых в спа-салоне осуществляется оказание услуг массажиста, а также опросит пострадавшую и представителей спа-салона.
«По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.