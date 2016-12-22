В Росгвардии рассказали о преимуществах для бойцов при поступлении в вузы

Прошедший срочную службу в Росгвардии имеет право на поступление в любой вуз вне конкурса. Об этом на брифинге по итогам весеннего призыва рассказал глава главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии, генерал-лейтенант Евгений Фуженко, передает корреспондент РБК.
Фуженко заявил, что военнослужащий срочной службы Росгвардии после демобилизации может, получив рекомендацию от командира, поступить в любое высшее учебное заведение.
По словам главы мобилизационного управления ведомства, по сравнению с 2016 годом на 20% возросло количество призывников со средним образованием, на 7% — с высшим. Фуженко добавил, что в Росгвардии ведется работа по созданию научной роты, службу в которой могут пройти как военнослужащие срочной службы, так и контрактники. Предпочтение, по его словам, будет отдаваться военнослужащим, проявившим себя в научной деятельности — победителям олимпиад, конкурсов, государственным стипендиатам.
Также Фуженко отметил, что в частях войск Росгвардии было развернуто более 60 учебных центров, где призывники под руководством офицеров и сержантов проходили адаптационные мероприятия. Он отметил, что каждый пятый призывник воспитывался в неполной семье, каждый десятый имеет психологические трудности при прохождении службы и проходил адаптацию.
С апреля по июнь 2017 года военными комиссариатами было призвано более 13 тыс. человек для прохождения службы в частях Росгвардии, заключил Фуженко.
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована 5 апреля 2016 года на базе частей, ранее входивших во Внутренние войска МВД, а также войск специального назначения, вневедомственной охраны и подразделений, ответственных за контроль за оборотом оружия, ранее входивших в состав МВД. Задачами ведомства были названы борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом. Главой Росгвардии является генерал армии Виктор Золотов.