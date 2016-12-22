Канцлер Австрии исключил вступление Турции в ЕС

Канцлер Австрии Кристиан Керн сообщил, что Турция «никогда в жизни» не сможет вступить в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Европа никогда в жизни не сможет переварить вступление Турции [в Евросоюз] чисто по экономическим причинам», — заявил Керн. По мнению канцлера, Брюссель должен ясно заявить Турции: «Вы просто не страна-кандидат». Керн также отметил, что Турция «перешагнула почти все красные линии» в отношении прав человека. Действия турецких властей против правозащитников, журналистов и отдельных членов парламента Керн назвал «актом диктаторской власти».

В июле в Турции были уволены более 7 тыс. полицейских, госслужащих и преподавателей в преддверии годовщины неудачной попытки госпереворота. По информации ведущего мониторинг увольнений сайта Turkey Purge, всего в стране было уволено более 138 тыс. человек.

Военнослужащие Турции предприняли попытку госпереворота 15 июля 2016 года. Она не увенчалась успехом. Во время стычек погибли 249 человек, еще более 2 тыс. были ранены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране режим чрезвычайного положения.

После этого начались массовые аресты. По данным министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, с июля 2016 года в стране задержали около 113 тыс. человек. Из них 47 тыс. были заключены под стражу. Более 65 тыс. человек впоследствии были отпущены на свободу, еще 41,1. тыс. человек остаются под надзором правоохранительных органов.

В мае текущего года Эрдоган сообщал о том, что режим ЧП в Турции будет действовать до тех пор, пока в стране не наступят «благополучие и мир».