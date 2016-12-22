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Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком рассказала о портящих ей жизнь СМИ
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Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком рассказала о портящих ей жизнь СМИ
Общество, 11:55
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Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком рассказала о портящих ей жизнь СМИ

Ольга Алисова, обвиняемая в ДТП в Балашихе, при котором погиб шестилетний мальчик, во время заседания суда заявила, что СМИ «испортили ей всю жизнь», передает ТАСС. Такое заявление она сделала, выступая против присутствия на судебном заседании журналистов. ​Мособлсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты Алисовой, просившей суд освободить обвиняемую из-под стражи.

На заседании адвокат обвиняемой Наталья Куракина объяснила нарушение Алисовой условий подписки о невыезде тем, что ее подзащитной поступали угрозы и она не могла находиться по постоянном адресу проживания.

Сама Алисова заявила, что не признает своей вины, и попросила отпустить ее под подписку о невыезде, мотивировав тем, что ей нужно готовить дочь к школе.

Обвиняемая заявила, что не собиралась скрываться, сообщает «РИА Новости». По ее словам, с предыдущим следователем у нее сложились доверительные отношения и «он даже разрешал отвозить ей дочку к бабушке на лето».

Защита Алисовой также настаивала на том, что у нее на иждивении находится десятилетний ребенок и обвиняемая должна работать, чтобы обеспечивать дочь и платить кредиты.

ДТП произошло 23 апреля в Железнодорожном (часть города Балашихи). Автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась женщина, наехал на шестилетнего мальчика. Ребенок умер от полученных травм на месте.

По словам отца ребенка Романа Шимко, уголовное дело не возбуждали около месяца. Он сообщил, что была уничтожена часть доказательств, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

Широкую общественную дискуссию вызвали результаты экспертизы тела ребенка. В крови мальчика было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. По факту первого заключения экспертов Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Потерпевшим по делу признали отца мальчика.

Водителю автомобиля Hyundai, жительнице Балашихи Ольге Алисовой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерь человека). Изначально Алисова находилась под подпиской о невыезде, но из-за нарушений обвиняемой суд заменил меру пресечения на заключение под стражу сроком до 15 сентября.

Уголовное дело о ДТП с «пьяным» мальчиком передали в суд 26 июля.

Теги: ДТП , Балашиха , «пьяный» мальчик
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