Чистая прибыль НЛМК за полгода выросла почти в три раза
Бизнес, 11:35
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Чистая прибыль НЛМК за полгода выросла почти в три раза
Чистая прибыль ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» за январь-июнь 2017 года составила $665 млн, что примерно в 2,76 раза превышает показатель за аналогичный период предыдущего года ($242 млн), следует из отчета компании.
«Показатель EBITDA за 6 мес. вырос на 63% г/г до $1 221 млн благодаря эффекту реализации Стратегии 2017 и восстановлению цен на металлопродукцию», - говорится в сообщении НЛМК.
По данным компании, выручка НЛМК за первые шесть месяцев 2017 года составила $4,699 млрд, что более чем на треть превышает показатель января-июня 2016 года ($3,446 млрд).