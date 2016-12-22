Путин разрешил заключенным свидания с детьми вне тюрьмы

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий заключенным, являющимся единственными опекунами, проводить свидания с детьми в возрасте до 14 лет за пределами тюрьмы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Осужденные, являющиеся единственными опекунами детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов, получили право на дополнительные свидания с ними в выходные и праздничные дни. В это время родитель и ребенок могут жить вне территории исправительного учреждения, но на территории муниципального образования.

Данная мера может применяться, если это предусмотрено условиями отбывания наказания в тюрьмах.

Матери и отцы детей-инвалидов по новому закону получают право четыре раза за год выехать на свидание с ребенком сроком на 15 дней.

Осужденные, у которых есть дети в возрасте до 14 лет, могут выехать на свидание два раза в год на срок до десяти дней.

По новому закону матерям, чьи дети находятся в домах ребенка при колониях, могут разрешить выезд за пределы тюрьмы продолжительностью до 15 суток, чтобы устроить ребенка у родственников или в приют. Время проезда до места назначения и обратно учитываться не будет.

Согласно документу, осужденных беременных, а также женщин, находящихся в колонии с детьми до трех лет (рожденный в заключении ребенок может оставаться с матерью до достижения этого возраста), можно будет перевозить только при наличии заключения врача об этой возможности. В случае необходимости их будет сопровождать медработник.

В документе уточняется, что право на выезд не распространяется на осужденных за особо тяжкие преступления, преступления против несовершеннолетних. Заключенные, больные открытой формой туберкулеза, ВИЧ-инфекцией, венерическими заболеваниями, а также страдающие от алкоголизма, токсикомании или наркомании, не смогут покидать тюрьму по указанным выше причинам.