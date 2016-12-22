Медведев поручил выделить Минстрою 2 млрд руб. на поддержку ипотечников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить Минстрою из резервного фонда правительства 2 млрд руб. для оказания помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В справке к документу говорится, что это позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тыс. ипотечных кредитов для отдельных категорий заемщиков.

Программа помощи ипотечным заемщикам работала с апреля 2015 по май 2017 года. По ней предусматривалась реструктуризация проблемной ипотеки по ставке, не превышающей 12% годовых. На реализацию программы, распространявшейся на валютные и рублевые кредиты, из бюджета выделили 4,5 млрд руб.

В начале июля стало известно, что правительство планирует выделить на поддержку валютных ипотечников дополнительные ​2 млрд руб.

Газета «Коммерсантъ» 13 июля писала, что профильные ведомства согласовали заключительный вариант новой госпрограммы помощи ипотечным заемщикам. В первую очередь она будет направлена на помощь тем, кто брал ипотечный кредит в валюте.

По информации источников «Коммерсанта», главным условием новой программы будет оказание поддержки тем гражданам, чей платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%. Планируется, что государство может выделить проблемному заемщику до 30% от суммы долга, но не более 1,5 млн руб.