Суд заключил под стражу вице-губернатора Приморья Вишнякова

Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу задержанного 26 июля вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в суде.

«Суд избрал Е.Вишнякову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на полтора месяца», — заявил представитель суда.

В пресс-службе администрации Приморского края РБК прокомментировали информацию о заключении Вишнякова под стражу. По данным пресс-службы, вице-губернатор Вишняков ушел в отпуск с 5 по 26 июля. Он должен был выйти на работу 27 июля, однако так и не появился на рабочем месте. В настоящее время его телефон недоступен.

В пресс-службе также подтвердили проведение обысков 26 июля в кабинете Вишнякова и в ранее курируемом им департаменте энергетики. По информации пресс-службы, Вишняков был вызван в правоохранительные органы накануне обысков.

«Нам также известно, что сегодня Фрунзенский суд Владивостока приступил к рассмотрению этого вопроса. Но пока причины, а также результаты оперативно-следственных мероприятий нам неизвестны, поэтому до решения суда считаем преждевременным делать какие-то выводы. Информация о том, что он написал заявление на увольнение, а также о том, что он отстранен от должности, не соответствует действительности», — указали в пресс-службе.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Вишнякова и провели обыски в краевой администрации. По данным источника портала «Приморье 24», Вишнякова задержали «по подозрению в должностных преступлениях, связанных с обеспечением газом нового микрорайона «Радужный» под Уссурийском».

По информации собеседника портала, «Вишняков поднял цену контракта по газоснабжению микрорайона более чем на 50 млн руб.». В заметке портала также указывается, что мэр Уссурийска Евгений Корж проходит по уголовному делу «по этой же истории». По данным газеты «Коммерсантъ», Вишнякова задержали за то, что газификация «Радужного» не была произведена к началу отопительного сезона. Из-за этого жителям микрорайона пришлось покупать сжиженный газ и тратить вместо 1200 руб. — 10–14 тыс. руб.