На Кубани в ДТП с участием автобуса погибли четыре человека

В Темрюкском районе Краснодарского края в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо и ранены восемь человек, сообщает ГУ МВД по региону.

Как сообщили в ведомстве, около 5:30 (совпадает с мск) в районе поселка Ильич 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21111 выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Mercedes. Автобус после столкновения врезался в припаркованные на обочине грузовики. Водитель, два пассажира легкового автомобиля и один пассажир автобуса погибли. Ранения различной степени тяжести получили также восемь пассажиров автобуса.

В момент ДТП в автобусе находились 32 пассажира. Как сообщили в ГУ МВД Кубани, после аварии движение по трассе не было затруднено.

В администрации Краснодарского края уточнили, что автобус следовал из Крыма в Анапу. Среди пассажиров были дети. На место ДТП выехали специалисты Детской краевой клинической больницы. Также в краевой администрации сообщили, что власти организовали места для временного размещения пассажиров попавшего в аварию автобуса.

Ранее сообщалось о другом ДТП со смертельным исходом на юге России. 17 июля в Ставропольском крае при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем погибли два и пострадали 15 человек. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус, следовавший из Дагестана в Пятигорск. Погибли водитель легкового автомобиля и пассажир автобуса.​