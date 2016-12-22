В МЧС заявили о неактуальности прогноза о граде в Москве

Экстренное сообщение об ухудшении погоды от ГУ МЧС России по городу Москве не актуально, заявил РБК дежурный офицер ЦУКС Николай Смирнов. «Это [предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях] было актуально буквально в течение 1-2 часов ночью, как пришло это предупреждение от «Центрального УГМС». Этот фронт уже ушел, и больше экстренных предупреждений не было», — пояснил Смирнов.

В московском главке МЧС ранее предупредили о том, что погода в столице ухудшится, могут пройти дожди и грозы, возможен град. В МЧС сослались на прогноз Росгидромета.

Синоптики заявили РБК, что 27 июля может стать самым теплым днем в Москве. Воздух прогреется до 32 градусов тепла, отметил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. «Сегодня возможен самый теплый день в году. Хорошая жаркая погода, даже теплее, чем вчера. Ждем до плюс 32 градусов в центре Москвы. Возможен кратковременный дождь и гроза. Это не по всей Москве, а локально», — сообщил Цыганков.

В четверг, 27 июля, ожидается самый теплый день в этом году, заявил РБК ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. «Я не разделяю точку зрения МЧС. Уже вся грозовая облачность ушла на восток, днем будет какое-то развитие после полудня, но это не тот случай, когда нужно пугать людей. Сегодня будет по-летнему теплая погода. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза. Сегодня, по всей видимости, будет самый теплый день в году, в Москве — до плюс 28-30 градусов, по области — плюс 26-31. К выходным нас ждут очередные испытания погодой. Смена воздушных масс и похолодание», — отметил Тишковец.

В Метеобюро Москвы заявили, что в среду, 26 июля, температура воздуха в столице составила 26,8 градусов, этот день стал самым теплым за год.