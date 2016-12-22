«Ростех» установит заправки для электрокаров на трассах «Дон» и «Кавказ»

«Ростех» оборудует федеральные трассы «Дон» и «Кавказ» зарядными станциями для электромобилей, следует из поступившего в РБК сообщения госкорпорации. Стоимость проекта составит 1,3 млрд руб.

Всего будет установлено 100 зарядок, первые 12 будут запущены до конца 2017 года. Зарядки также появятся в Краснодаре, Новороссийске и других городах Краснодарского края. Поставлять зарядные устройства для станций будет «дочка» «Росэлектроники» (входит в «Ростех») — завод «Каскад».

Помимо установки станций проект включает в себя запуск в городах Краснодарского края, в том числе в курортных Адлере, Анапе, Туапсе и Геленджике, такси и каршеринга на базе электромобилей Renault и Nissan. Всего планируется приобрести до 500 автомобилей.

В России, по данным аналитического агентства «Автостат», на начало 2017 года насчитывалось всего 920 электромобилей, преимущественно в Москве и Московской области.

С 1 ноября 2016 года зарядки для электромобилей включены в список требований при оборудовании АЗС. Соответствующее постановление правительства, которое должно было «создать стимул для развития экологически чистого транспорта в России», было принято в августе 2015 года.