NYT рассказала о просьбах помощников Трампа не увольнять генпрокурора

Главные помощники президента США Дональда Трампа на протяжении недели уговаривали его прекратить публичную критику министра юстиции Джеффа Сешнса и не увольнять его, чтобы не спровоцировать негативную реакцию со стороны республиканцев в сенате и избирателей, пишет The New York Times.

По информации источников издания, двух чиновников, пожелавших остаться анонимными, с президентом беседовали глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный юристконсульт администрации президента Дональд Макган, старший политический консультант Трампа Стивен Бэннон. Они призывали американского лидера прекратить публичную критику в адрес Сешнса, так как в случае отставки главы Минюста против Трампа выступят многие сенаторы-республиканцы.

Несмотря на то что Трамп по-прежнему настроен негативно в отношении Сешнса, он в течение некоторого времени не будет снимать его с должности, считают помощники.

Накануне американский президент на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливана заявил, что разочаровался в генпрокуроре. По мнению Трампа, Сешнс не должен был брать самоотвод от расследования дел, связанных с предполагаемым вмешательством России в президентскую кампанию. Он пояснил, что Сешнсу стоило уведомить президента о своих намерениях до вступления в должность.

Американский лидер не стал уточнять, планирует ли он отправить главу Минюста в отставку.

В начале марта генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что берет самоотвод от расследования любых дел, связанных с предполагаемым вмешательством России в американскую предвыборную кампанию.

Он пояснил, что никогда не обсуждал с представителями России кампанию Трампа. Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Минюсте, сообщала, что Сешнс в 2016 году дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. Вступая в должность, генпрокурор не раскрыл информацию о таких контактах.

В июне 2017 года на слушаниях в сенате Сешнс рассказал, что общался с Кисляком в качестве сенатора, а не представителя штаба Трампа.

В июле The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, сообщила о том, что американская разведка перехватила донесения Кисляка в Москву. В них говорилось о том, что российский посол и сенатор обсуждали ход президентской гонки в США и предвыборную кампанию Трампа.

Реагирую на публикацию, Трамп заявил, что «эти утечки должны прекратиться», и выразил недовольство статьей.