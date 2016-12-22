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СКР завершил расследование по делу экс-губернатора Белых
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СКР завершил расследование по делу экс-губернатора Белых
Общество, 09:43
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СКР завершил расследование по делу экс-губернатора Белых

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование по уголовному делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, Белых получил первую взятку в размере €200 тыс. в 2011–2012 годах через посредников от бизнесмена Альберта Ларицкого, на тот момент владевшего ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес».

Белых получил взятку за то, что помог согласовать заявки компаний Ларицкого на включение их инвестиционных проектов в перечень приоритетных. Затем этим проектам предоставили лесные участки в аренду на льготных условиях. Кроме того, как считает следствие, Белых гарантировал Ларицкому «общее покровительство».

В 2013 году собственником компаний Ларицкого стал Юрий Зудхаймер, который в ходе проверок выяснил, что компании не в полной мере выполняли условия инвестиционных проектов. Это грозило им расторжением договоров аренды лесных участков. Белых, по данным следствия, пообещал Зудхаймеру посодействовать в этих вопросах в обмен на взятки. В 2014–2016 годах Белых получил через посредников Зудхаймера две взятки на сумму €400 тыс.

В июне 2016 года Белых был задержан с поличным в одном из столичных ресторанов во время получения взятки. Против Белых было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

Бывший губернатор не признал свою вину. Он не отрицал факт получения денег, однако заявил, что они предназначались для нужд города Кирова. В конце июля 2016 года президент России Владимир Путин уволил Белых в связи с утратой доверия.

Всего по делу Белых допросили более 200 человек, среди которых бывший и.о. министра экономического развития Кировской области Сергей Толстобров.

В апреле адвокат Белых Андрей Грохотов заявил РБК, что в заключении у экс-губернатора обострился диабет, в результате чего у него появилось заболевание мозга. «Ему был поставлен диагноз — энцефалопатия второй степени, то есть это влияет на работу головного мозга из-за диабета. Это дегенеративные изменения тканей мозга. Причины этих изменений — это высокое артериальное давление, диабет и иные причины, которые установить пока не удалось», — заявлял адвокат.
 

Теги: СКР , взятка , «Кировлес» , Никита Белых
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