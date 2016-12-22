Жертвами крушения самолета Як-12 в Казахстане стали два человека

В Алматинской области Казахстана в результате крушения самолета Як-12 погибли два человека. Об этом сообщает Tengrinews.

«27 июля 2017 года произошло падение самолета Як-12, принадлежащего авиакомпании «Казавиа», в Панфиловском районе Алматинской области, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. Два человека погибли. Выполнялись авиахимработы» — говорится в сообщении Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, опубликованном в Facebook.

https://www.instagram.com/p/BXCWbf3AXD-/?taken-by=kris_p_almaty

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов подтвердил порталу Tengrinews.kz информацию о крушении самолета. По его словам, самолет Як-12 потерпел крушение во время обработки кукурузных полей и загорелся. На борту находились два человека, включая пилота, оба погибли.