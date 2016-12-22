Путин запретил уклонившимся от армии 10 лет работать на госслужбе

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий уклонившимся от службы в армии в течение десяти лет работать на государственной службе. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2013 году в России был принят закон, запрещающий госслужбу уклонившимся от армии. Парламент Чечни обратился в Конституционный суд (КС) с требованием признать данный данную норму неконституционной. Там объясняли, что действующее законодательство противоречит принципу равенства всех перед законом и ограничивает права граждан на труд. В октябре 2014 года КС признал запрет незаконным.

Госдума 14 июля в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий уклонистам от армии занимать должности в госструктурах спустя десять лет. Согласно документу, документа, в случае, если руководитель госоргана или предприятия получил от военного комиссариата информацию о том, что его сотрудник по незаконным причинам уклонился от службы, его необходимо отстранить от госслужбы в течение десяти дней и выслать военному комиссариату уведомление об увольнении сотрудника.