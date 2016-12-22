Авиакомпания Delta извинилась перед снятым с рейса россиянином

Американская авиакомпания Delta Air Lines извинилась перед россиянином Андреем Ереминым, которого сняли с рейса Сиэтл — Атланта. Об этом сам Еремин рассказал «РИА Новости».

По словам мужчины, в связи со случившемся он подал телефонную жалобу. Спустя несколько часов ему по электронной почте пришел ответ от помощника гендиректора авиакомпании Сьюзан Кертис. Копию письма Еремин предоставил агентству.

«Пожалуйста, примите наши извинения за события, которые вы описали по телефону… Мы очень серьезно принимает ваши озабоченности, о которых вы сказали, и сейчас расследуем это», — говорится в письме. По данным агентства, в обращении к Еремину представитель авиакомпании также обещает, что все факты о произошедшем будут тщательно изучены, но предупреждает, что это может занять определенное время.

Андрея Еремина сняли с рейсам Москва-Сиэтл. В беседе с РБК мужчина рассказал, что зашел в самолет в куртке сборной России. «Американец, который сидел со мной, был выпивши и назвал меня оккупантом Крыма и Украины. После этого подошла стюардесса и попросила меня выйти из самолета, сославшись на дополнительную проверку», — рассказывал Еремин. По его словам, после этого к нему подошел полицейский, допросил и велел вернуться в самолет. Однако, на борт россиянина не пустили.

В Delta Аir Lines заявили, что не снимали с рейса россиянина. По версии авиаперевозчика, Еремин 24 июля «нарушил правила безопасности». По данным авиакомпании, пассажир опоздал и попытался попасть в самолет, несмотря на то, что выход на посадку уже был закрыт. От его действий сработала сигнализация.

Еремин рассказывал РБК, что авиакомпания предложила ему компенсацию в размере $100, чтобы «замять ситуацию». Однако россиянин отказался от денег. Он также сообщал, что собирается подать в суд на Delta за причинение морального ущерба.