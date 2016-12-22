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«Коммерсантъ» узнал о намерениях России сократить дипмисию США в Москве
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«Коммерсантъ» узнал о намерениях России сократить дипмисию США в Москве
Политика, 04:24
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«Коммерсантъ» узнал о намерениях России сократить дипмисию США в Москве

Россия рассматривает возможность сократить количество сотрудников посольства США в Москве в ответ на новые санкции. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в МИД России.

По словам собеседников агентства, в данный момент размер американской дипмиссии в Москве по количеству сотрудников превышает число россиян, работающих в посольстве в Вашингтоне.

Источники также сообщили, что в качестве ответных мер на санкции США Москва может арестовать дачный комплекс американской дипмиссии в Серебряном Бору и их складские помещении. Собеседники добавили, что также из страны могут быть выслана 35 американских дипломатов. Именно такое количество представителей посольства России в США были вынуждены покинуть штаты в декабре прошлого года.

В середине мая «Коммерсантъ» уже сообщал, что Россия может в качестве «зеркальной меры» изъять две загородных резиденций российских дипломатов в США. Дипломатические источники издания отмечали, что речь идет о дипломатической даче в Серебряном Бору, складе на Дорожной улице, здании англо-американской школы и о резиденции американского посла «Спасо-хаус» в районе Арбата.

Палата представителей конгресса США 25 июля одобрила законопроект о введении новых односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Таким образом она проголосовала за ужесточение санкционного режима Вашингтона против этих стран. После этого документ должен быть рассмотрен в сенате конгресса. В случае одобрения, проект попадет к президенту США Дональду Трампу.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп, Белый дом и вся администрация страны поддерживают санкции. Однако она отметила, что, законопроект об антироссийских санкциях может быть изменен перед его окончательным принятием.

Теги: США , Санкции , дипломаты
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