Мадуро наградил попавших под санкции США венесуэльских чиновников

Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил чиновников, в отношении которых правительство США ввело санкции, передает телеканал Venezolana de Television.

Мадуро вручил​ чиновникам копии сабли национального героя страны Симона Боливара.

«Мы не признаем никаких санкций.», — заявил Мадуро.

Министерство финансов США 26 июля ввело санкции против тринадцати действующих и бывших чиновников правительства Венесуэлы. Вашингтон считает, что они «подрывают демократию» в этой стране. Четыре человека оказались под санкциями за то, что «активно проводят выборы в Учредительное собрание или иным образом подрывают демократию или права человека в Венесуэле».

Еще пять человек были внесены в список, поскольку Минфин считает их «ответственными за насилие и репрессии» в стране. Остальные четыре человека попали под санкции из-за их тесной связи ​«с коррумпированными государственными структурами».

В Минфине отметили, что «все активы указанных лиц, попадающие под юрисдикцию США, заморожены». Там также подчеркнули, что американским гражданам «запрещено контактировать» с попавшими под санкции.