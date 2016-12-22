Ford отзовет около 117 тыс. машин из-за дефектов ремней безопасности

Американский автопроизводитель Ford отзовет около 117 тыс. автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным компании, отзыву подлежат автомобили Ford F-150 и Ford E 2014 модельного года и Ford Escape 2014-2015 модельных годов. Большая часть машин с дефектом была продана в США. Также отзыв затронет машины, реализованные в Канаде и Мексике, отметили в компании.

Как сообщили в Ford, из-за дефекта ремни безопасности могут отсоединяться при неожиданной остановке или аварии. При этом в компании отметили, что пока не знают ни одного случая получения травм, связанных с этой проблемой.

​Автопроизводитель пообещал устранить дефект в автомобилях бесплатно.

В марте стало известно, что Ford отзовет в России 1,3 тыс. пикапов Ranger из-за дефекта спинки задних сидений. Отзыву подлежали автомобили с двумя рядами сидений, проданные с апреля 2014 года по июль 2015 года. Как сообщали в компании, на указанных автомобилях может сломаться пружина защелки складывающейся спинки, из-за чего ее нельзя зафиксировать в верхнем положении. В связи с этим пассажиры, которые едут на заднем сиденье, во время столкновения могут получить травмы.