СМИ узнали о лишении Саакашвили украинского гражданства из-за судимости

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он скрыл информацию о судимости. Об этом «Украинской правде» сообщил источник в окружении президента Украины.

«Он потерял гражданство, потому при заполнении документов на получение украинского гражданства написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел — по нему несколько тяжелых дел в Грузии», — сказал собеседник издания. Он добавил, что миграционная служба «решила», что Саакашвили «не имел права в Украине получить гражданство», поэтому «аннулировала решение».

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о лишении гражданства Михаила Саакашвили гражданства в среду, 26 июля. Как сообщал телеканал TCH со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины, бывшего президента Грузии лиши гражданства из-а того, что при подаче анкеты на получение паспорта Саакашвили нарушил положение «Закона о гражданстве», указав ложные данные. В частности, как отмечали в ведомстве, он сообщил, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами, однако в мае 2015 года он уже был заочно арестован в Грузии.

В пресс-служба ГМСУ позже сообщили, что основанием для лишения гражданства Саакашвили послужило нарушение им закона вследствие «сознательного представления неправдивых сведений».