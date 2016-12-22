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Партия Тимошенко осудила лишение Саакашвили украинского гражданства
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Партия Тимошенко осудила лишение Саакашвили украинского гражданства
Политика, 22:09
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Партия Тимошенко осудила лишение Саакашвили украинского гражданства

Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» раскритиковала решение о лишении украинского паспорта бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Как отмечается в сообщении «Батькивщины» в Facebook, «лишение Саакашвили гражданства — еще один шаг до установления диктатуры».

Сам Саакашвили сейчас находится в США и пока не комментирует решение украинских властей. Однако, как пишет издание «Новое время», бывший президент Грузии в недавнем интервью предполагал, что его действительно лишат украинского паспорта. Он объяснил, что в этом случае будет жить в Киеве и «просто ходить по Майдану». «Посмотрим, может что-то маленькое здесь куплю. Нам удалось продать одну из квартир в Грузии», — объяснил Саакашвили, который в столице Украины снимал жилье.

Лишение Саакашвили украинского гражданства вечером 26 июля подтвердила Государственная миграционная служба Украины. Принятое решение она объяснила тем, что при заполнении анкеты на получение паспорта бывший президент Грузии предоставил недостоверные данные. Он написал, что не находится под следствием ни в одной из стран, хотя в действительности на тот момент Саакашвили был заочно арестован в Грузии.

В свою очередь, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что недавно Генеральная прокуратура Грузии предоставила Киеву данные, которые не были известны украинским властям на момент передачи Саакашвили украинского паспорта. Геращенко при этом назвал предоставление гражданства бывшему президенту Грузии «ошибкой». «Ни у одного губернатора ни в одной области не было карманного прокурора области и своего начальника полиции», — подчеркнул он.
Теги: Украина , Грузия , Михаил Саакашвили , Юлия Тимошенко
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