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Путин обратил внимание главы Карелии на один из «болезненных вопросов»
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Путин обратил внимание главы Карелии на один из «болезненных вопросов»
Прямая линия Путина, 21:17
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Путин обратил внимание главы Карелии на один из «болезненных вопросов»

Президент России Владимир Путин обратил внимание врио главы Карелии Артура Парфенчикова на «один из самых болезненных вопросов» — проблему с жильем. Об этом российский лидер заявил на встрече с врио главы республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин уточнил, что о том, что проблема с жильем является одной из самых болезненных, стало понятно после анализа обращений от жителей Карелии на «Прямую линию» с президентом.

Президент России попросил карельского губернатора обратить внимание на выплаты субсидий молодым семьям. По его словам, граждане жаловались на то, что деньги выплачивают только до 35 лет, и из-за того, что чиновники медленно принимают решения, многие лишаются права получить выплату по достижении возрастной планки.

Доступность медицинской помощи Путин также считает одной из острых проблем. По его мнению, преобразования сфере не должны приводить к тому, что в небольших населенных пунктах не останется нужных специалистов.

Президент попросил главу Карелии обратить внимание на задержки зарплат в малых и моногородах.

Путин напомнил, что обращавшиеся на «Прямую линию» с ним жители республики заявляли о «хищническом» отношении к лесопользованию. Это говорит о том, что работа в этом направлении «не организована должным образом», считает российский лидер. Президент попросил врио главы республики сосредоточить внимание на проблеме вырубки лесов.

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Из-за того, что Парфенчиков занимает свою должность пять месяцев, никаких претензий к нему быть не может, но на перечисленные гражданами «болевые точки» нужно обратить «самое пристальное внимание», подытожил президент.

Парфенчикова назначили врио губернатора Республики Карелия 15 февраля 2017 года. Ранее он занимал пост директора службы главы региона.

Теги: Владимир Путин , Карелия , Артур Парфенчиков , социальные проблемы
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