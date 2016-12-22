Четверо рабочих погибли на стройке детского сада в Новой Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, ЧП произошло в Щербинке на Индустриальной улице. Выясняются обстоятельства происшествия.

В пресс-службе столичного управления МЧС заявили РБК, что спасательное подразделение выезжало на стройку, где, предположительно, погибли четыре человека, но на данный момент информации о них нет. По данным МЧС, ЧП произошло по адресу: ул. Индустриальная, 15.

Следственный комитет по городу Москве начал проверку по факту ЧП. По данным СК, строители погибли при работах в канализационном коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. ​