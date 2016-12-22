Президент России назначил новых послов в Боливии и Ирландии

Президент России Владимир Путин назначил новых послов России в Боливии и Ирландии. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Владимир Спринчан стал чрезвычайным и полномочным российским послом в Боливии. Ранее занимал должность заместителя директора третьего департамента стран СНГ в МИДе. С мая 2010 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Он пришел на смену Алексею Сазонову, которого российский лидер освободил от занимаемого поста.

Юрий Филатов занял должность посла России в Ирландии, придя на смену Максиму Пешкову, которого президент освободил от должности. С 1979 года Филатов занимал в системе МИДа различные руководящие посты. С июня 2005 по июнь 2011 года был послом России в Чили. С июня 2014 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

По указу президента России Пешков стал российским послом в Ирландии в феврале 2012 года. С 1972 года работал в центральном аппарате МИДа за рубежом. В 2000–2005 годах занимал должность посла России в Таджикистане. ​Сазонов был назначен послом России в Боливии в 2012 году. С 1989 года занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом.