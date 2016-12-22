Глава РСПП назвал ошибкой ситуацию вокруг поставки турбин Siemens в Крым

Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал ошибкой поставку газовых турбин немецкого концерна Siemens в Крым, сообщает агентство «РИА Новости».

«Нельзя делать таких ошибок, как с турбинами в Крыму. Если действительно контракт предполагал вполне определенную локализацию, то эти ошибки, назовем их так, они дорого обходятся и формируют у Европейского союза негативное отношение к тому, что соблюдаем мы или не соблюдаем договоренности», — сказал глава РСПП.

По его словам, нужно было действовать в соответствии с контрактными обязательствами, «невзирая на всё желание обеспечить энергетическую независимость Крыма».

Siemens в связи с поставкой турбин в Крым 21 июля объявил о начале разрыва лицензионного соглашения на поставку России энергетического оборудования. В компании указали, что отправленные на полуостров турбины изначально предполагалось отправить в Краснодарский край. Поставка же оборудования в Крым нарушает санкционный режим, которого придерживается Германия.

24 июля агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза рассматривают введение дополнительных санкций против России в связи с ситуацией вокруг Siemens. Среди возможных фигурантов назывался в том числе заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, который курировал поставку турбин в Крым.