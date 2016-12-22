Весельницкая обвинила Браудера в желании дать «заведомо ложные показания»

Российский адвокат Наталия Весельницкая, встречавшаяся с Дональдом Трампом-младшим в прошлом году в Нью-Йорке, заявила, что глава Hermitage Capital Уильям Браудер даст «заведомо ложные показания» на предстоящих слушаниях Сената. Об этом Весельницкая сообщила в эфире телеканала РБК.

Так адвокат прокомментировала решение Браудера выступить в Сенате США перед юридическим комитетом. Также в слушаниях по делу встречи Весельницкой с сыном президента США примут участие сам Дональд Трамп-младший и глава предвыборного штаба президента Пол Манафорт​. Слушания пройдут 26 июля.

«Моя позиция — все, что не скажет Браудер — это заведомо ложные показания, у которых есть мотивы и объяснения. Ничего нового там нет», — сказала Весельницкая. Она вновь добавила, что также готова дать показания «всем заинтересованным правоохранительным и законодательным органам США и любого другого государства».

Адвокат подчеркнула, что намерена предоставить детали своего расследования о деятельности Браудера (его связях с предвыборным штабом Хиллари Клинтон в 2016 году), а также «факты, о том, какая гигантская ложь была ими [Браудером и его коллегами] инспирирована в США».

«Не вызвать меня и не обеспечить публичное доказательства каждого слова и каждого участника, которая ко встречи с Трампом не имеет никакого отношения, в этой ситуации это будет больше походить на профанацию», — заявила Весельницкая.

Ранее адвокат сообщила в интервью RT, что команда Браудера собирает информацию о ней и ее семье. Кроме того, Весельницкая считает, что скандал по поводу ее встречи с Трампом-младшим также был иницирован Браудером. «Господин Браудер — величайший технолог манипуляции средствами массовой информации», — сказала адвокат. Также она заявила о намерении дать показания в сенате США.

Весельницкая встретилась с Дональдом Трампом-младшим в 2016 году, в ходе президентской кампании в США. Впервые об этом сообщила газета The New York Times 9 июля. 11 июля сын Трампа опубликовал свою переписку с посредником встречи, где рассказал, что поводом для встречи стало предложение от российского бизнесмена Эмина Агаларова предоставить информацию, связанную с Хиллари Клинтон.

В свою очередь, Весельницкая сообщила, что целью ее встречи с Трампом-младшим стала информация о финансировании главой Hermitage Capital Уильямом Браудером штаба Хиллари Клинтон. По данным адвоката, компания уклонялась от выплаты налогов в России и направляла средства на нужды демократов во время предвыборной кампании. Cам сын Трампа в интервью телеканалу Fox News назвал встречу «пустой тратой времени» и заявил, что адвокат не предоставила никаких доказательств.