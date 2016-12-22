Антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками в офис «Укрнафты»

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в офисе ​в ​нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

По данным компании, обыск проводится в рамках досудебного расследования согласно постановлению Соломенского суда. Расследование ведется с ноября 2015 года. «Мы сотрудничаем со следствием и предоставляем все необходимые документы», — сказано в сообщении.

В компании также подчеркнули, что в ходе обысков «из здания никого не выпускали».

В начале апреля обыски в компании проводила Генпрокуратура Украины. Как уточняла пресс-служба компании, обыски проводились в рамках уголовного дела о «проведении нефтяных аукционов в течение 2013–2015 годов». Сотрудники надзорного органа изымали документы, большая часть которых, по данным «Укрнафты», уже предоставлялась НАБУ и киевской прокуратуре в рамках аналогичных уголовных дел.

Генпрокуратура проводила следственные действия при содействии Службы безопасности Украины (СБУ), обыски проводились в центральном офисе компании и в ее региональных подразделениях в Прилуках, Бориславе, Полтаве и Ахтырке.

В мае 2016 года власти Украины решили санировать нефтедобывающее предприятие Украины «Укрнафта», ее долг по налогам составлял почти $400 млн. Накануне решения о санации, 23 мая, на главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева было заведено уголовное дело. Как сообщала депутат Верховной рады Виктория Войцицкая, Коболев не использовал свои полномочия для возврата компании под контроль государства. Также, по данным депутата, за 2015 год из «Укрнафты» было выведено 18 млрд грн (более $600 тыс.). Коболев ранее опроверг эти обвинения.