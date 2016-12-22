В Киеве объяснили лишение Саакашвили украинского гражданства

Государственная миграционная служба Украины (ГМСУ) подтвердила лишение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинского гражданства, сообщает телеканал ТСН.

В ведомстве объяснили, что запрос о законности получения Саакашвили украинского паспорта в прокуратуру направил депутат Верховной рады от Радикальной партии Андрей Лозовой. Запрос был переадресован в ГМСУ, где выяснили, что при подаче анкеты на получение паспорта Саакашвили нарушил положение «Закона о гражданстве», указав ложные данные. Так, он сообщил, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами, тогда как в мае 2015 года он уже был заочно арестован в Грузии.

В результате решение о лишении гражданства бывшего одесского губернатора приняла Комиссия по вопросам гражданства, а соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко.

Позже пресс-служба ГМСУ указала на своем сайте, что основанием для лишения гражданства стало нарушение Саакашвили закона вследствие «сознательного представления неправдивых сведений».