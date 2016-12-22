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«Сафмар» выкупил 24,6% акций «М.Видео» у миноритариев
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«Сафмар» выкупил 24,6% акций «М.Видео» у миноритариев
Бизнес, 18:43
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«Сафмар» выкупил 24,6% акций «М.Видео» у миноритариев

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова выкупила в рамках добровольного предложения миноритарным акционерам «М.Видео» 24,66% компании. Об этом говорится в сообщении группы (есть в распоряжении РБК).

«М.Видео» остается публичной компанией, подчеркивается в сообщении. На Московской бирже в свободном обращении осталось примерно 17,66% акций.

«Сафмар» планирует сохранить публичный статус ПАО «М.Видео», приводятся в сообщении слова основателя группы Михаила Гуцериева. Это решение поддерживает президент и основатель «М.Видео» Александр Тынкован. По его словам, добровольное предложение «было реализовано в рамках лучших международных практик корпоративного управления».

«Сафмар» предложила миноритариям выкупить акции по $7 за штуку 28 апреля 2017 года. «Для нас было особенно важно обеспечить гарантии прав всех акционеров «М.Видео», — заявил тогда Тынкован. Добровольное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров по цене основной сделки было одним из ключевых условий покупки, сообщили в компании.

О том, что группа покупает 57,7% акций «М.Видео» у Тынкована и его партнеров, стало известно в конце декабря 2016 года. «Сафмар» переименует ПАО «М.Видео» в ПАО «Сафмар Ритейл», которая будет управлять ретейлером вместе с приобретенной в 2016 году группой «Эльдорадо». При этом «Сафмар Ритейл» будет развивать обе сети отдельно, сохранив их собственный менеджмент, подчеркивается в сообщении.

Теги: «М.Видео» , выкуп акций , «Сафмар»
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