Цена барреля Brent впервые с начала июня поднялась выше $51

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 1 июня 2017 года превысила $51, а цена Brent на бирже ICE достигла отметки $51,04, что на 1,67% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Скачок нефтяных котировок произошел после публикации Управлением энергетической информации США данных о сокращении объема коммерческих запасов сырой нефти в стране. По данным ведомства, за неделю с 15 по 21 июля размер этих запасов сократился на 7,2 млн барр., тогда как ранее аналитики прогнозировали сокращение только на 2,629 млн барр. Общий объем коммерческих запасов нефти в США оценивается в 483,4 млн барр.

Накануне, 25 июля, стоимость барреля Brent выросла более чем на 3% на фоне заявлений представителей Саудовской Аравии об ограничении экспорта нефти.

К 18:00 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $50,53.