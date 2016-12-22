СМИ узнали о планах Белого дома ввести санкции против сотрудников PDVSA

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает введение санкций против чиновников правительства Венесуэлы, военнослужащих и работников государственной нефтяной компании PDVSA. Всего санкции могут ввести против 13 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

По данным собеседников агентства, Белый дом таким образом планирует «усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро», чтобы он «пересмотрел планы» по работе Учредительного собрания, которое фактически должно было заменить оппозиционный президенту парламент. Такие действия, по мнению источников Reuters, «покажут правительству Мадуро намерение Трампа подтвердить свои угрозы экономическими действиями» США против Венесуэлы.

По данным издания, Минюст США может заявить о введении санкций в среду, 26 июля.

Ранее Reuters сообщал, что Дональд Трамп пригрозил предпринять «решительные и быстрые экономические действия» в случае, если президент Венесуэлы Николас Мадуро созовет Учредительное собрание 30 июля. В своем заявлении американский президент упомянул массовые беспорядки в стране, заявив, что оппозиция в своей борьбе «выступает за демократию, свободу и верховенство закона», а сам Мадуро, по мнению Трампа, «мечтает стать диктатором».

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как Мадуро 1 мая объявил о созыве Учредительного собрания. в которое войдут 500 человек, выбранных прямым голосованием 30 июля. Учредительное собрание будет разрабатывать новую Конституцию страны.

С тех пор как Верховный суд решил предоставить президенту Венесуэлы право действовать в обход парламента, в стране начались массовые антиправительственные акции протеста, в результате которых с начала апреля 2017 года погибли не менее 100 человек.