Названа дата прощания с первым советским легальным миллионером Тарасовым

Артем Тарасов (Фото: Савинцев Федор / ТАСС)

Церемония прощания с первым советским легальным миллионером Артемом Тарасовым пройдет 27 июля в 11:00 мск в Большом зале на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила его ​референт Дарья ​Сгибнева на странице бизнесмена в Facebook.

О смерти предпринимателя Артема Тарасова 23 июля сообщила пресс-служба партии «Яблоко», от которой он в 2016 году выдвигался в депутаты Госдумы. Тарасову было 67 лет.

Позже «Российская газета» со ссылкой на источники, которые были знакомы с бизнесменом, сообщила, что Тарасов умер от пневмонии, от который пробовал лечиться самостоятельно. По словам источников, он умер у себя дома. Его тело обнаружил один из его друзей, который в воскресенье принес ему лекарство.

Артем Тарасов зарегистрировал свой первый кооператив «Прогресс» в 1987 году, через шесть дней он закрылся. В 1989 году от прибыли другого зарегистрированного им кооператива «Техника» он получил 3 млн руб., став первым легальным миллионером СССР. В 1990 году стал народным депутатом РСФСР. С 1991 по 1993 год он жил в эмиграции в Лондоне.

На выборах в Госдуму в 2016 году возглавил региональный список «Яблока» в Красноярском крае. До последнего момента был главой совета директоров созданного им ООО «Институт инноваций».

Являлся совладельцем 30% ООО «Агемед» (производство медицинских препаратов), 18,22% ООО «Витас Банк» и 25% венчурной компании «Навеком».