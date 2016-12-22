Ростовский СК начал проверку после гибели сторожа и 13 лошадей при пожаре

В Ростовской области следователи начали проверку по факту гибели при пожаре, который произошел 26 июля в одной из конюшен, 32-летнего сторожа и 13 лошадей. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета (СК).

Следователи выяснили, что после тушения пожара в сторожке в здании конюшни в поселке Верхнеянинский Сальского района нашли обгоревшее тело 32-летнего сторожа конюшни. Свидетельств насильственной смерти на его теле не обнаружили.

В загонах конюшни также нашли обгоревшие останки 13 лошадей породы Буденовская.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области сообщало, что о возгорании в конюшне пожарные узнали в 4:16 мск. По данным спасателей, площадь пожара составляла 200 кв. м. Пожар потушили в 4:45 мск. Сотрудники МЧС сообщали о теле одного мужчины и останках 14 лошадей, найденных после тушения пожара.