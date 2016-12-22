В Киеве в многоэтажном здании прогремел взрыв

В многоэтажном доме в Киеве произошел взрыв, в настоящее время проводится эвакуация жителей. Об этом говорится на сайте столичного управления ГосЧС.

По данным ведомства, взрыв прогремел в 15:55 по местному времени (совпадает с мск) на ул. Бурмистренко между первым и вторым этажами жилого здания, в доме разрушено перекрытие. Спасатели эвакуировали около 20 человек, в результате инцидента погиб один человек.

Причина взрыва устанавливается.

Как уточняет портал dtp.kiev.ua, «мощность взрыва была очень высокая». «Стекла разбросаны на десять метров. Предварительно, причина взрыва — утечка бытового газа», — сказано в сообщении портала.​

В начале июля в Киеве в жилом доме произошел взрыв, в результате происшествия погиб один человек. Причиной инцидента стал взрыв бытового газа.