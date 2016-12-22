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Орешкин заявил о негативном влиянии санкций США на европейский бизнес
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Орешкин заявил о негативном влиянии санкций США на европейский бизнес
Война санкций, 17:18
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Орешкин заявил о негативном влиянии санкций США на европейский бизнес

Возможное расширение санкций США против России может ударить по европейскому бизнесу и энергетической безопасности Европы. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Очень серьезное давление со стороны США мы видим на европейские компании, идет прямой удар по бизнес-интересам европейских компаний, причем даже зачастую внутри самой Европы, по вопросам энергетической безопасности Европы. То есть [это] больше вопрос внешний», — сказал Орешкин.

Министр экономического развития также отметил, что возможные санкции могут также повлиять на президента США Дональда Трампа. Чиновник объяснил это тем, что предложенный в Соединенные Штатах законопроект ограничивает полномочия президента, запрещая ему самому отменять санкции.

Орешкин также отметил, что новые ограничительные меры против России могут привести к «движениям» рубля, но «ничего экстраординарного» не ожидается. Он добавил, что макроэкономическая политика выстроена так, что «внешние шоки», которые связаны с санкциями, «оказывали не очень серьезное влияние» на экономику. Министр выступил с призывом постараться «максимально помочь» российским предприятиям: «Только вместе будем добиваться успехов, и санкции нам будут нипочем».

В понедельник, 25 июля, палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект, который ужесточает санкции против России. В него также вошли поправки, которые предлагают ограничительные меры против Ирана и Северной Кореи. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить верхняя плата Конгресса и подписать американский президент.

Законопроект предлагает ужесточить ограничения на передачу американских технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых формация. Документ предлагает ввести такие ограничения на все проекты, в которых «Газпром нефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» или ЛУКОЙЛ владеют «существенной не контролирующей долей», то есть от 33%.

Новые ограничительные меры предлагают сократить для российских нефтегазовых компаний и банков доступ к рынку кредитования. Также законодательная инициатива может предоставить Министерству финансов США право ввести санкции против железнодорожных, металлургических и горнодобывающих компаний России.

В Кремле в среду, 26 июля, заявили, что пока не будут оценивать законопроект США о новых санкциях, сообщил РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков отметил, что отношение России к данному вопросу будет сформулировано после «тщательного анализа» законодательной инициативы, а решение об ответных мерах примет президент. Песков отметил, что новости о готовящихся в Америке ограничительных мерах «весьма печальные» с точки зрения развития отношений между Россией и США, а также международного права и международных торговых отношений.
Теги: Максим Орешкин , американские санкции , министр экономического развития
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