«Роснефть» разместила облигации на 266 млрд руб.
Бизнес, 16:36
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«Роснефть» разместила облигации на 266 млрд руб.
«Роснефть» разместила два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 266 млрд руб. — 90 млрд руб. и 176 млрд руб., следует из сообщений компании. Сбор заявок на эти бонды прошел в пятницу, 21 июля.
Ставка первого купона облигаций обеих выпусков установлена на уровне 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2–7-го купонов, отмечает «Интерфакс».
Срок обращения обоих выпусков составляет десять лет, организаторами размещения выступили ВБРР и Сбербанк CIB.
Бумаги размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,07 трлн руб., утвержденной в декабре 2016 года. Тогда компания разместила два выпуска бондов — сначала на 600 млрд руб., а затем еще на 30 млрд руб.